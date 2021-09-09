شكرا لمتابعة خبر عن الأمير سطام بن خالد: يجب محاسبة الشركات المشترطة خلع النقاب لمتقدمات الوظائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علق الأمير سطام بن خالد آل سعود، على حالات الشكوى الواردة من شركات تشترط خلع النقاب لمتقدمات على الوظائف.

وقال "الأمير سطام" عبر حسابه على "تويتر": "بعد تردد شكاوى ضد شركات تشترط خلع النقاب لمتقدمات على الوظائف لديها فإن المفترض تطبيق العقوبات والانظمة من قبل وزارة الموارد البشرية عليها".

وأضاف عن هذا الشرط: "إن معيار العمل هو المؤهلات والكفاءة والإنتاجية وليس كشف الوجه".