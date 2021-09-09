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فصل طالبين لمخالفتهما الاجراءات الاحترازية في "ينبع الصناعية"

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الرياض - علي القحطاني - الجبيل (صدى):

صدر قرار بفصل مؤقت لطالبين بسبب مخالفتهما الاجراءات الاحترازية في كليات ومعاهد الهيئة الملكية بينبع الصناعية.

وأوضحت الجهات ذات الاختصاص بالهيئة الملكية بينبع الصناعية بأن المخالفة التي ارتكبها الطالبين تتمثل في حضورهما إلى مقرات الدراسة دون استكمال جرعات لقاح .

وشددت على جميع الطلاب والطالبات بضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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