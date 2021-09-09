فصل طالبين لمخالفتهما الاجراءات الاحترازية في "ينبع الصناعية"

وأوضحت الجهات ذات الاختصاص بالهيئة الملكية بينبع الصناعية بأن المخالفة التي ارتكبها الطالبين تتمثل في حضورهما إلى مقرات الدراسة دون استكمال جرعات لقاح كورونا .

محمد يوسف

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