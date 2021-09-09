شكرا لمتابعة خبر عن فصل طالبين لمخالفتهما الاجراءات الاحترازية في "ينبع الصناعية" والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الجبيل (صدى):صدر قرار بفصل مؤقت لطالبين بسبب مخالفتهما الاجراءات الاحترازية في كليات ومعاهد الهيئة الملكية بينبع الصناعية.
وأوضحت الجهات ذات الاختصاص بالهيئة الملكية بينبع الصناعية بأن المخالفة التي ارتكبها الطالبين تتمثل في حضورهما إلى مقرات الدراسة دون استكمال جرعات لقاح كورونا.
وشددت على جميع الطلاب والطالبات بضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا.