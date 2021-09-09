تفاصيل مثيرة يرويها حارسا أمن أوقفا «متحرش المول» في جدة

الرياض - محمد عبدالله - روى حارسا أمن تفاصيل سيطرتهما على وافد تحرش بفتاة في أحد مولات جدة.

وقال حارس الأمن عبدالرحمن بن ثقيل الشمري، خلال لقائه ببرنامج «ياهلا» المذاع على قناة روتانا خليجية، إن المتحرش ظهر في البداية ملتزمًا بالاحترازات؛ لكنه بدأ يتردد على الأكشاك لشم العطور، ثم طلب أرقام العاملات، وتم رفع شكوى بشأنه.

وتابع: طلبنا اصطحابه إلى الإدارة، فادعى أنه لم يرتكب جرمًا، وأثناء ذلك حاول المقاومة والهرب وهنا تأكدنا من تورطه.

وأضاف الحارس عبدالرحمن بن مطارد الشمري، كنت أباشر عملي بتفقد محيط الأكشاك بالمول ولفت انتباهي شخص يطلب أرقام العاملات بالأكشاك، فسألت إحداهن فأكدت لي أنه يتسبب في إزعاجها، وتقرر اصطحابه إلى إدارة المول، والتي تقرر– في مثل هذه الحالات– تصعيد الأمر إلى الدوريات أو توقيع المتهم على تعهد بعدم دخول المول نهائيًّا، بينما حاول الهرب وسيطرنا عليه.

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