«توكلنا» يحدد العدد المسموح حضوره في حفلات الزواج

الرياض - محمد عبدالله - كشف تطبيق «توكلنا»، عن العدد المسموح به في التصريح الشخصي، مشيرًا إلى أن الحد الأقصى المسموح به هو 20 زائرًا، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلاً: «كم العدد المسموح في الزواج هذه الفترة؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء تطبيق «توكلنا» عبر موقع «تويتر»: «تصريح تجمع شخصي، الحد الأقصى المسموح به هو 20 زائرًا ويلزم التقيد بتعليمات الجهات المختصة».

وأضاف: «عبر موقع توكلنا الإلكتروني وتطبيق توكلنا للأجهزة الذكية يقدم خدمة تصريح تجمع للأفراد والجهات الحكومية والتجارية لإصدار تصريح لمكان تجمع للمساعدة على إدارته بهدف المحافظة على السلامة الصحية للجميع».

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