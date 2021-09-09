شرطة مكة تسترد 6 مركبات مسروقة وتضبط المتهمين

الرياض - محمد عبدالله - استردت شرطة منطقة مكة المكرمة، 6 مركبات مسروقة وضبطت سارقَيْها وأحالتهما للنيابة العامة.

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها؛ أسفرت عن استرداد 6 مركبات مسروقة في وضع التشغيل بمحافظة بحرة، والقبض على سارقيها وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

اقرأ أيضا

بالفيديو.. قائد مركبة يسير معاكسًا في جدة و«المرور» يضبطه