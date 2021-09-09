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شرطة مكة تسترد 6 مركبات مسروقة وتضبط المتهمين

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الرياض - محمد عبدالله - استردت شرطة منطقة مكة المكرمة، 6 مركبات مسروقة وضبطت سارقَيْها وأحالتهما للنيابة العامة.

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها؛ أسفرت عن استرداد 6 مركبات مسروقة في وضع التشغيل بمحافظة بحرة، والقبض على سارقيها وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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