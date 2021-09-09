«الأحوال المدنية»: تصوير الهوية الوطنية بالمستشفيات «مخالف»

الرياض - محمد عبدالله - أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه لا يحق للمستشفيات تصوير الهوية الوطنية أو كارت العائلة للمراجعين أو المرضى أو عائلاتهم.

وأوضحت الأحوال المدنية، عبر حسابها في "تويتر"، ردًّا على سؤال بهذا الشأن، أن تصوير الهوية الوطنية مخالف، ويجب فقط الاطلاع عليها ويتم تدوين البيانات وإعادتها لحاملها.

وبالأمس حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، ضوابط تسجيل الأسماء في المملكة العربية السعودية.

وأوضحت أنه يجوز تسجيل الاسم معرف بـ «ال» في الأسماء المتعارف عليها عند العرب قديما والدارجة بالمجتمع، كذلك يتم تسجيل الاسم مجردًا من الألقاب مثل لقب "السيد".

وأضافت أنه لا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم، كما لا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة مثل «محمد صالح، أو محمد مصطفى».

وشددت الأحوال المدنية أنه يُمنع أيضًا تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية مثل «عبد الرسول».

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