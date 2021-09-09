«الأمن البيئي» يحبط بيع 1056 طائر دخّل في الرياض

الرياض - محمد عبدالله - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا من الجنسية السورية مخالفًا لنظام البيئة بحوزته (1056) طائر «دخّل» معدّا للبيع في مدينة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه من خلال متابعة ما ينشر في المواقع الإلكترونية، تم ضبط المخالف وتطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقه من الجهات المختصة.

وبيّن المالكي أن عقوبة عرض أو بيع الكائنات الفطرية البرية غرامة تبلغ 20 ألف ريال، وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية للاتجار بالكائنات الفطرية البرية.

وحث المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض (999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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