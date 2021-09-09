طقس الجمعة.. أمطار رعدية في 5 مناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس غد الجمعة، نشاطًا لرياح سطحية مثيرة لأتربة تحد من الرؤية الأفقية على مناطق: «شمال شرق ووسط المملكة تمتد حتى منطقة نجران».

ووفق التقرير، يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة وتدنّ في مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ويشهد البحر الأحمر رياحا سطحية شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة ،وارتفاع الموج من متر إلى متين وحالته متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي.

أما الخليج العربي، فيشهد رياحًا سطحية شمالية غربية بسرعة 15 – 45 كم/ ساعة، وارتفاع موجه من نصف المتر إلى متر ونصف المتر وحالته متوسط الموج.

وفي ما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة:

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