منصة "مساند" تسحب تراخيص 4 مكاتب استقدام مخالفة وتسيّل ضمانها المالي

الرياض - محمد عبدالله - أصدرت منصة مساند التي تختص باستقدام العمالة المنزلية بشكل متكامل، 4 قرارات تقضي بسحب تراخيص 4 مكاتب استقدام مخالفة وتسييل ضمانها المالي، لإرجاع الحقوق لأصحابها ولعدم التزامها بمعالجة الشكاوى الواردة بالمنصة عبر نظام إدارة الشكاوى.

وأنذرت منصة مساند 64 مكتب استقدام أخرى، وإعطائهم مهلة أسبوع لتصحيح وضعهم حول شكاوى العملاء عليهم عبر المنصة.

يأتي ذلك في وقت أوقفت فيه منصة مساند عمّا يزيد عن 90 مكتب استقدام مخالف بناءً على شكاوى العملاء، وفقاً لتقريرها الصادر مؤخراً، حيث إنه في حال لم يتجاوب المكتب يتم سحب ترخيصه وتسييل الضمان المالي المحجوز باسم المكتب وإعادة كافة الحقوق المالية لأصحاب العمل.

وحول إيقاف مكاتب الاستقدام، أوضحت المنصة إنه في حال لم يلتزم المكتب بتنفيذ القرار الصادر بحقه من مساند خلال 10 أيام من التاريخ المحدد لتنفيذه، يتم إيقاف المكتب، مشيراً إلى أنه يتم مراجعة جميع الشكاوى من قبل لجنة مختصة تصدر الإجراءات الجزائية بحسب الضوابط.

وتؤكد منصة مساند مواصلة عملها على تطوير سوق الاستقدام وتوفير خدمات متعددة لتحسين وتسهيل جودة الخدمات المقدمة للأفراد، وحل الشكاوى والخلافات التي قد تحدث بين أطراف التعاقد، إضافة إلى ضمان حقوقهم.