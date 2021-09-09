رئيس اليويفا يهدد فيفا بالانسحاب من بطولة كأس العالم

هدد رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا "، ألكسندر تشيفرين، اليوم، بمقاطعة المنتخبات الأوروبية لبطولة كأس العالم إذا أصر «فيفا» على المضي قدما في خططه لتنظيم المنافسات كل عامين، وقال تشيفرين لصحيفة «التايمز»: «يمكننا أن نقرر عدم اللعب فيها، بقدر ما أعلم أمريكا الجنوبية على نفس المبدأ، لذا حظ سعيد في كأس العالم بهذا الشكل».

وأردف بالقول: «أعتقد أن هذا لن يحدث أبدا؛ لأنه يتعارض كثيرا مع المبادئ الأساسية لكرة القدم، أن تلعب كل صيف بطولة مدتها شهر واحد، فهي قاتلة بالنسبة للاعبين»، وتابع: «القيمة على وجه التحديد لأنها تقام كل أربع سنوات، ننتظرها مثل الألعاب الأولمبية، إنها حدث ضخم، لا أرى اتحاداتنا تدعم ذلك».

ويراجع «فيفا» جدول المباريات الدولية بقيادة مدرب أرسنال السابق أرسين فينجر، الذي يقترح لعب بطولة كبرى كل عام، وبموجب المقترحات ستقام مباريات كأس العالم بالتناوب مع البطولات القارية مثل بطولة أوروبا، وذلك كل سنتين بدلا من كل أربع سنوات.

كما صوت مجلس «فيفا» بأغلبية كبيرة على «دراسة جدوى» يتم إجراؤها على فكرة إقامة كأس العالم مرة كل سنتين، لكن تشيفرين يرفض بشدة هذه الفكرة. وأضاف رئيس الاتحاد الأوروبي في تصريحاته: «آمل أن يعود أعضاء مجلس فيفا إلى رشدهم، لأنني لا أرى النهج الصحيح باستثناء الاتحادات القارية لم يأتوا، ولم يتصلوا، ولم أحصل على خطاب أو أي شيء، قرأت ذلك للتو في وسائل الإعلام».