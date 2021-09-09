نظام إلكتروني شامل في مواساة القارة

وشهد حفل التدشين، تكريم 7 رؤساء سابقين في الجمعية، على مدى الـ 43 عاماً الماضية، وذلك تكريماً وتقديراً لهم نظير ما قدموه من خدمة للمجتمع، ومساهمتهم في التخفيف من أعباء الفقر، لتحقيق التنمية المستدامة للمستفيدين. وخصت إدارة الجمعية بالإشادة مؤسس وأول رئيس مجلس إدارة للجمعية تقي الشخص، والعرفان له لمدى استشعاره بالمسؤولية المجتمعية وقيمة العمل الخيري، الذي أسسه وامتد عمله لأعوام مديدة، ثم تناقله عدد من الرؤساء الذين ساهموا وعملوا من خلال هذه المؤسسة، في خدمة المحتاجين من فئات المجتمع، حيث كان الرؤساء المكرمون، هم: تقي الشخص، عبدالله العبدالمحسن، عبدالهادي العبدالمحسن، عبدالهادي الشخص، جهاد العلي، الدكتور أحمد اللويمي.
وتكريم رئيسة اللجنة النسائية شكرية عبدالله العباس، وعضوات اللجنة كل من: سامية العيثان، وسعاد العوض، وابتهال الشبعان، وذلك لما قدمنه من خدمة اجتماعية، في تنمية المرأة والطفل خلال أكثر من 15 سنة.
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