- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم استشاري: التعرض للضوء من شبابيك الفصل يعدل الساعة البيولوجية للطلاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
استشاري: التعرض للضوء من شبابيك الفصل يعدل الساعة البيولوجية للطلاب
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد استشاري طب النوم أحمد باهمام على أهمية ضوء الشمس في الصباح بالنسبة للطلاب والطالبات، فضلًا عن تأثير ذلك على الساعة البيولوجية لهم.
وقال في مداخلة مع برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية” إن التعرض للضوء من شبابيك الفصل يساعد على تعديل الساعة البيولوجية للطلاب والطالبات.
خطورة السهر
وحذر باهمام من خطورة السهر على صحة الأطفال ولاسيما القدرة على الاستيعاب والإدراك في الصباح في الفصول الدراسية.
كما شدد على أهمية عدم نوم الأطفال أو نوم الغفوة بعد العودة من المدرسة لأن ذلك سيتسبب في سهر الأبناء في الليل.
شارك الخبر
المزيد من الأخبار