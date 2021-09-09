الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-09

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة والغبار على 6 مناطق.. غدًا

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد، نشاطًا في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق شمال شرق ووسط المملكة تمتد حتى منطقة نجران غدًا الجمعة.

هطول أمطار رعدية

فيما يستمر بمشيئة الله تعالى هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

حالة الخليج العربي

أما عن حالة البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة.

ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي.

وتكون حركة الرياح السطحية بالخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-45كم/ساعة.

ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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