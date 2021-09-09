استلهام الموروث

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستقبل مهرجان «التمر والعسل» في دومة الجندل الزوار في مضافة من بيت الشعر تتصدر ساحة المهرجان، لتجسد قطعة حية من تراث المملكة وموروثها الضارب في أعماق التاريخ. وداخل بيت الشعر تقدم للضيوف القادمين لزيارة المهرجان القهوة العربية وتمر حلوة الجوف الذي تشتهر به المنطقة.



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