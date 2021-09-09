شكرا لقرائتكم خبر الأحد.. موعد احتساب غياب الطلبة غير المحصنين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت وزارة التعليم الطلاب غير المحصنين ممن هم في عمر 12 عاما فما فوق إلى الحصول على لقاح كورونا لتفادي التسجيل في الغياب بعد انتهاء المهلة المحددة من الوزارة التي توافق بعد غد.

وقالت الوزارة أمس «تبقى 3 أيام على موعد احتساب الغياب للطلبة من 12 عاما فما فوق؛ لا تتأخر في الحصول على جرعتين من اللقاح.. زملاؤك في المدرسة ينتظرون حضورك».

من جهة ثانية وجه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ الجامعات ومعاهد وكليات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات، بالاحتفاء باليوم الوطني، الذي يصادف الخميس 23 سبتمبر 2021، الموافق 16/ 2/ 1443هـ.

وتضمن توجيه آل الشيخ على أهمية هذه المناسبة في التذكير بنعمة الأمن والأمان والاستقرار الذي تنعم فيه المملكة، والتأكيد على الاعتزاز والانتماء لهذا الوطن الكريم، والولاء لقيادته الرشيدة -أيدها الله-، والمحافظة على مكتسبات الوطن ومقدراته، والاعتزاز بتاريخه ورموزه وحضارته وتراثه.

وأكد التوجيه على إقامة وتنظيم الفعاليات والبرامج التي تعزز الجوانب الوطنية عن بعد وحضوريا، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية الصحية عند إقامة الفعاليات والبرامج حضوريا، وأن يراعى كذلك في تلك البرامج والفعاليات الفئات العمرية للطلبة ومنسوبي التعليم والجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.​