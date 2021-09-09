دبلوم إدارة واقتصاديات الأوقاف بجامعة المؤسس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف رفد صناعة الأوقاف بكوادر بشرية مؤهلة تسهم في تطويرها ونمائها، أطلق الوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز بالشراكة مع كلية الأعمال برابغ الدبلوم الأكاديمي المهني إدارة واقتصاديات الأوقاف الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المملكة. ويهدف الدبلوم إلى تطوير أداء المؤسسات الوقفية وتعزيز دورها في تنمية المجتمع وتحقيق رؤية المملكة 2030م، إلى جانب تطوير معارف وخبرات القيادات الإدارية والعاملين في المؤسسات الوقفية، وإكساب المتعلمين المهارات الأساسية واللازمة لإدارة وتطوير الأوقاف بأنواعها كافة، إضافة إلى نشر المفاهيم العصرية وأفضل الممارسات لإدارة الأوقاف واستثماراتها.



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