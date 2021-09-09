تسجيل 103 إصابات بكورونا وشفاء 195 حالة

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وفي السياق نفسه أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة تضمنت تسجيل 103 حالات إصابة مؤكدة، وشفاء 195 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (2289) حالة منها (565) حالة حرجة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (545727) حالة، كما بلغ عدد حالات التعافي (534834) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (6) حالات ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (8604) حالات.
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.
103 إصابات جديدة
2289 حالة نشطة
545,727 إجمالي عدد الإصابات
565 حالة حرجة
195 حالة شفاء
6 حالات وفاة جديدة
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