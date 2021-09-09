«فارس» يعزز قدرات 100 موظفة بتعليم مكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة ممثلة في نظام «فارس» أمس دورة تدريبية بعنوان «الخدمة الذاتية لنظام فارس»، وذلك ضمن برامجها التقنية «التقنية الحديثة» الخاصة بالتحول الرقمي تماشيا مع رؤية المملكة 2030. واستهدفت الدورة 100 متدربة من شاغلي الوظائف التعليمية وشاغلي الوظائف التنفيذية، بهدف تسهيل العمل والإجراءات الإدارية لمنسوبي التعليم والرقي بمستوى قدراتهم التقنية وكفاءة وفعالية إجراءات العمل، وتوفير الخدمات الالكترونية الذاتية على مدار الساعة والحفاظ على السرية والخصوصية وإتاحة الخدمة الذاتية بما يحقق الاستفادة المثلى وتوفير المعلومات وإتاحتها للأفراد والإدارات.



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