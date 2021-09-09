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شكرا لقرائتكم ضبط مخالفَين نفذا 31 جريمة لسرقة القواطع الكهربائية والنحاسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-09
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ضبط مخالفَين نفذا 31 جريمة لسرقة القواطع الكهربائية والنحاسية
من مواقع ومبانٍ تحت الإنشاء
متابعات الخليج 365 - الرياض
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مخالفَين لنظام العمل من الجنسيتين السودانية والنيبالية في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبا (31) حادثة بذات النمط والسلوك والإجرامي، تمثلت في سرقة القواطع الكهربائية والنحاسية من مواقع ومبانٍ تحت الإنشاء.
وأضاف متحدث شرطة الرياض أنه تم إيقافهما واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلا إلى النيابة العامة.
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