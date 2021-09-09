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شكرا لقرائتكم كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي تستقبل الطلبة المستجدين للدفعة 21 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-09
كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي تستقبل الطلبة المستجدين للدفعة 21
كان في استقبالهم قائد كتيبة الطلاب وضباط الكتيبة والأقسام المعنية
متابعات الخليج 365 - الرياض
استقبلت كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي اليوم الطلاب المستجدين للدفعة الـ 21.
وكان في استقبالهم قائد كتيبة الطلاب وضباط الكتيبة والأقسام المعنية بالاستقبال مع تطبيق الإجراءات الاحترازية وتم تسهيل مهمة دخولهم والتحاقهم بزملائهم الطلاب.
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