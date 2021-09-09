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كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي تستقبل الطلبة المستجدين للدفعة 21

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-09

كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي تستقبل الطلبة المستجدين للدفعة 21

كان في استقبالهم قائد كتيبة الطلاب وضباط الكتيبة والأقسام المعنية
كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي تستقبل الطلبة المستجدين للدفعة 21

متابعات الخليج 365 - الرياض

استقبلت كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي اليوم الطلاب المستجدين للدفعة الـ 21.

وكان في استقبالهم قائد كتيبة الطلاب وضباط الكتيبة والأقسام المعنية بالاستقبال مع تطبيق الإجراءات الاحترازية وتم تسهيل مهمة دخولهم والتحاقهم بزملائهم الطلاب.

كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي تستقبل الطلبة المستجدين للدفعة 21 - متابعات الخليج 365 كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي تستقبل الطلبة المستجدين للدفعة 21 - متابعات الخليج 365 كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي تستقبل الطلبة المستجدين للدفعة 21 - متابعات الخليج 365
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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