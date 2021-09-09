كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي تستقبل الطلبة المستجدين للدفعة 21

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

استقبلت كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي اليوم الطلاب المستجدين للدفعة الـ 21.

وكان في استقبالهم قائد كتيبة الطلاب وضباط الكتيبة والأقسام المعنية بالاستقبال مع تطبيق الإجراءات الاحترازية وتم تسهيل مهمة دخولهم والتحاقهم بزملائهم الطلاب.



شارك الخبر