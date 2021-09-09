4000 كيلوجرام من العسل للمطايا المشاركة في مهرجان الهجن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-09

متابعات الخليج 365 - واس

يستهلك متوسط المطايا المشاركة في مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة المقامة حالياً بميدان الطائف التاريخي قرابة الـ 4 آلاف كيلوجرام من العسل الطبيعي.

ويهتم عدد كبير من الملاك بتغذية مطاياهم بالعسل قبل الركض في الأشواط لتحسين البرنامج الغذائي ورفع نسبة الجلوكوز والحديد، حيث يتم خلط العسل باللبن كغذاء صحي متكامل.

تجهيز المطايا قبل السباق

وتوقع عدد من الملاّك المشاركين في المهرجان أن كل مطية تستهلك كيلوجراماً من العسل خلال أسبوع، ويعد هذا المقدار كافياً لتجهيزها قبل السباق بـ 10 أيام.

وقال صالح الكربي: “المطية تستهلك يومياً أكثر من 100 جرام من العسل، تخلط لها هذه الكمية مع الحليب لمدة أسبوع، من أجل تحسين الغذاء”.

وأضاف: “أفضل أوقات وضع العسل قبل الأشواط بـ 10 إلى 15 يوماً، أو بعد التفحيم بكمية أكبر تصل إلى 300 جرام، وفق رؤية كل مالك هجن، علماً أنه ليس لدى الجميع القدرة على توفير العسل لمطاياه، لكونه يستهلك ميزانية كبيرة”.

تقوية المطايا وزيادة الفيتامينات

من جهته أشار جابر العتيبي إلى أن كل مطية تستنزف تقريباً نحو كيلوجرام من العسل، وقال: “العسل غذاء مهم للمطايا، ويحظى بإقبال كبير من الملاك على شرائه قبل المهرجان، لضمان تقوية المطايا وزيادة الفيتامينات لها” ، متوقعا أن نصف الهجن المشاركة تتلقّى العسل.

شارك الخبر