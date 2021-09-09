أمانة الحدود الشمالية تعلن تحديث إجراءات إصدار رخصة البناء

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-09

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت أمانة الحدود الشمالية تحديث سير الإجراءات الخاصة بإصدار الرخصة بهدف تحسين تجربة المستفيد.

ويأتي التحديث الجديد من خلال إتمام إصدار رخصة البناء من خلال المكتب الهندسي المصمم عبر منصة «بلدي» في حال عدم توفر وثيقة التأمين ضدّ العيوب الخفية، أو في حال عدم التعاقد مع المكتب الهندسي المشرف، أو التعاقد مع مقاول البناء.

استكمال إجراءات إصدار وثيقة التأمين

وأشارت أمانة المنطقة إلى ضرورة استكمال إجراءات إصدار وثيقة التأمين ضدّ العيوب الخفية مع مقاول البناء المعتمد بعد إصدار الرخصة، وتحقّق المكتب الهندسي المشرف منها عبر منصة «بلدي» من خلال القرار المساحي قبل البدء بعملية الإشراف.

توفير خدمات الرخص الإنشائية رقميًّا

يُذكر أن منصة المدينة الرقمية (بلدي) توفر خدمات الرخص الإنشائية رقميًّا، واعتماد أكثر من 11,500 مكتب هندسي ومقاول عبر المنصة، إضافة إلى أن جميع مراحل البناء حاليا تتم بتطبيق كود البناء السعودي وفق التحديثات المعتمدة لضمان جودة البناء.

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