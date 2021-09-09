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شكرا لقرائتكم أمانة عسير تحدّث إجراءات إصدار رخصة البناء عبر بلدي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
أمانة عسير تحدّث إجراءات إصدار رخصة البناء عبر بلدي
11,500 مكتب هندسي ومقاول في المنصة
متابعات الخليج 365- فهد القحطاني - ابها
أعلنت أمانة منطقة عسير عن تحديث سير الإجراءات الخاصة بإصدار رخصة البناء وذلك بھدف تحسین تجربة المستفید وتسھیلًا على المستفیدین في إصدار رخصة البناء.
إصدار رخصة البناء عبر منصة بلدي:
ویأتي التحدیث الجدید من خلال إتمام إصدار رخصة البناء من خلال المكتب الھندسي المصمم عبر منصة بلدي في حال عدم توفر وثیقة التأمین ضدّ العیوب الخفیة، أو في حال عدم التعاقد مع المكتب الھندسي المشرف، أو التعاقد مع مقاول البناء.
كما أكدت الأمانة على ضرورة استكمال إجراءات إصدار وثیقة التأمین ضدّ العیوب الخفیة مع مقاول البناء المعتمد بعد إصدار الرخصة، وتحقّق المكتب الھندسي المشرف منھا عبر منصة بلدي من خلال القرار المساحي قبل البدء بعملیة الإشراف.
11,500 مكتب هندسي ومقاول:
الجدیر بالذكر أن منصة المدینة الرقمیة بلدي توفر خدمات الرخص الإنشائیة رقمیًّا وقد تم اعتماد أكثر من 11,500 مكتب ھندسي ومقاول عبر المنصة، بالإضافة إلى أن جمیع مراحل البناء حالیًا تتم بتطبیق كود البناء السعودي وفق التحدیثات المعتمدة لضمان جودة البناء.
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