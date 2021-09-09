أمانة عسير تحدّث إجراءات إصدار رخصة البناء عبر بلدي

متابعات الخليج 365- فهد القحطاني - ابها

أعلنت أمانة منطقة عسير عن تحديث سير الإجراءات الخاصة بإصدار رخصة البناء وذلك بھدف تحسین تجربة المستفید وتسھیلًا على المستفیدین في إصدار رخصة البناء.

ویأتي التحدیث الجدید من خلال إتمام إصدار رخصة البناء من خلال المكتب الھندسي المصمم عبر منصة بلدي في حال عدم توفر وثیقة التأمین ضدّ العیوب الخفیة، أو في حال عدم التعاقد مع المكتب الھندسي المشرف، أو التعاقد مع مقاول البناء.

كما أكدت الأمانة على ضرورة استكمال إجراءات إصدار وثیقة التأمین ضدّ العیوب الخفیة مع مقاول البناء المعتمد بعد إصدار الرخصة، وتحقّق المكتب الھندسي المشرف منھا عبر منصة بلدي من خلال القرار المساحي قبل البدء بعملیة الإشراف.