رفع 132 ألف م3 مخلفات بناء بالقصيم خلال أسبوع

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وتواصل الأمانة أعمالها في هذا الاتجاه بهدف تحقيق مستوى أفضل للمظهر العام والإبقاء على بيئة خالية من التشوهات البصرية، بما يتضمن أنسنة المدن، وتحسين المشهد الحضري، والارتقاء بالخدمات المقدمة وتأمين جودة حياة رفيعة لسكان وزوار المملكة.
وتتلقى البلاغات والملاحظات من المستفيدين ضمن حملة «صور وارسل» التي تهدف من خلالها إلى تمكين أفراد المجتمع وإشراكهم بالمساهمة في تحسين المشهد الحضري للارتقاء بجودة الحياة، ضمن برامج وأهداف رؤية المملكة 2030.
من جهة ثانية نفذت صحة القصيم 5391 جولة رقابية وذلك خلال الربع الثاني من العام2021م، شملت المستشفيات الحكومية والخاصة والمجمعات العامة والمتخصصة والصيدليات الأهلية ومراكز الخدمات المساندة وذلك لقياس ومراقبة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19).
وبينت أن عدد الجولات الرقابية على المستشفيات الخاصة بلغ 563 جولة، ومستشفيات القطاع الحكومي 531 جولة، والمجمعات الطبية العامة 427 جولة، والمجمعات الطبية الخاصة 826 جولة، والصيدليات الأهلية 2869 جولة، والخدمات الصحية المساندة 175 جولة رقابية.
الأعمال المنجزة شملت:
- دهان الأرصفة والخطوط الأرضية للطرق على مساحة 28 ألف متر طولي.
- معالجة 9700 م2 من حفر الشوارع والتشققات.
- صيانة 703 من أعمدة الإنارة
- إصلاح 11 ألف م2 من الأرصفة المتهالكة.
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