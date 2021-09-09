شكرا لقرائتكم خبر رفع 132 ألف م3 مخلفات بناء بالقصيم خلال أسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كثفت أمانة منطقة القصيم وبلدياتها الأعمال الميدانية لمعالجة التشوهات البصرية، حيث أنهت خلال الأسبوع السابع من إطلاق البرنامج رفع 132 ألف م3 من مخلفات البناء والهدم، ومعالجة 2037 م2 من الكتابات المشوهة على الجدران بمشاركة الفرق التطوعية، ورفع 526 سيارة تالفة ومهملة.

وتواصل الأمانة أعمالها في هذا الاتجاه بهدف تحقيق مستوى أفضل للمظهر العام والإبقاء على بيئة خالية من التشوهات البصرية، بما يتضمن أنسنة المدن، وتحسين المشهد الحضري، والارتقاء بالخدمات المقدمة وتأمين جودة حياة رفيعة لسكان وزوار المملكة.

وتتلقى البلاغات والملاحظات من المستفيدين ضمن حملة «صور وارسل» التي تهدف من خلالها إلى تمكين أفراد المجتمع وإشراكهم بالمساهمة في تحسين المشهد الحضري للارتقاء بجودة الحياة، ضمن برامج وأهداف رؤية المملكة 2030.

من جهة ثانية نفذت صحة القصيم 5391 جولة رقابية وذلك خلال الربع الثاني من العام2021م، شملت المستشفيات الحكومية والخاصة والمجمعات العامة والمتخصصة والصيدليات الأهلية ومراكز الخدمات المساندة وذلك لقياس ومراقبة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19).

وبينت أن عدد الجولات الرقابية على المستشفيات الخاصة بلغ 563 جولة، ومستشفيات القطاع الحكومي 531 جولة، والمجمعات الطبية العامة 427 جولة، والمجمعات الطبية الخاصة 826 جولة، والصيدليات الأهلية 2869 جولة، والخدمات الصحية المساندة 175 جولة رقابية.

الأعمال المنجزة شملت: