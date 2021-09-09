شكرا لقرائتكم خبر إيقاف لصين ارتكبا 31 جريمة سرقة قواطع كهربائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض على مخالفين لنظام العمل من الجنسيتين السودانية والنيبالية ارتكبا 31 جريمة سرقة لقواطع كهربائية ونحاسية. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد خالد الكريديس في بيانه أمس أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مخالفين لنظام العمل من الجنسيتين السودانية والنيبالية في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبا31 حادثة بذات النمط والسلوك والإجرامي، تمثلت في سرقة القواطع الكهربائية والنحاسية من مواقع ومبان تحت الإنشاء، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلا إلى النيابة العامة.



كانت هذه تفاصيل خبر إيقاف لصين ارتكبا 31 جريمة سرقة قواطع كهربائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.