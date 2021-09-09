مصادرة 53 طن خضراوات وفواكه من بسطات عشوائية بجدة

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وأوضحت أن الجولات الميدانية التي تأتي في إطار جهود الأمانة المستمرة لمكافحة مظاهر التلوث البصري ومعالجة الظواهر السلبية، أسفرت عن رصد 239 من العربات، و66 بسطة عشوائية تستخدم في البيع الجائل، وجرى تسليم الصالح من تلك الخضراوات والفواكه المصادرة إلى الجمعيات الخيرية.
إلى ذلك نفذت أمانة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها 3719 جولة رقابية مع الجهات المعنية، وذلك لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الوقائية، والتي أسفرت عن إغلاق 10 منشآت مخالفة.
وأوضحت الأمانة أن الجهود الرقابية شملت نطاق 19 بلدية فرعية، و15 بلدية محافظة رصدت خلالها الفرق الميدانية 10 مخالفات.
وأكدت أمانة جدة تواصل الجهود للتأكد من امتثال الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية، للحد من انتشار الفيروس، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر إدارة البلاغات 940 أو تطبيق بلدي على الهواتف المحمولة.
مخالفات على منشآت:
- عدم الالتزام بالتباعد
- عدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح
- التساهل في قياس حرارة العملاء
- التساهل في الإلزام بإبراز تطبيق توكلنا
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