ضبط 83 مخالفة على مراكز وأسواق بالشرقية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت أمانة المنطقة الشرقية1451 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها ضبط 83 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا، والمخالفات البلدية. وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية. وأشارت إلى أن مركز البلاغات 940 تلقى 20 بلاغا عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق توكلنا، داعية الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية، والمخالفات البلدية، لمعالجتها. الهدف من الجولات:





التثبت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية.



شرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة.



التشديد على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية.



التقيد بالاشتراطات البلدية وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي.



تفعيل مبادرة «ممتثل» بكافة مدن ومحافظات المنطقة.



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