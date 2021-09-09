غسيل كلوي بمستشفيات نجران لـ1205 مستفيدين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدمت مراكز ووحدات الغسيل الكلوي بمستشفيات صحة نجران خدماتها لـ1205 مستفيدين؛ وذلك خلال النصف الأول من عام 2021م. وأوضحت صحة نجران أن عدد جلسات الغسيل الكلوي بلغ 15707 جلسات؛ حيث تضمنت تقديم خدمات الغسيل الكلوي لـ 708 مرضى في مركز الأمير سلطان بمستشفى الملك خالد بواقع 10575 جلسة غسيل كلوي؛ فيما بلغ عدد الجلسات بمستشفى شرورة العام 3322 جلسة غسيل كلوي لـ314 مريضا، وبلغ عدد جلسات الغسيل في مستشفى يدمة العام 667 جلسة لـ74 مريضا، ومستشفى حبونا العام 600 جلسة لـ44 مريضا، و229 جلسة غسيل كلوي لـ29 مريضا في مستشفى بدر الجنوب، و314 جلسة لـ36 مريضا في مستشفى ثار العام.



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