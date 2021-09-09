تعاون سعودي نيجيري يحبط تهريب نصف طن مخدرات لشبكة مرتبطة بحزب الله

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسهمت المتابعة الأمنية الاستباقية في إحباط محاولة تهريب 451,807 أقراص إمفيتامين، لشبكة إنتاج وتهريب مخدرات مرتبطة بتنظيم حزب الله اللبناني الإرهابي، قادمة بحرا من لبنان إلى نيجيريا، مخبأة داخل معدات ميكانيكية، حيث جرى التنسيق مع الجهات النظيرة في نيجيريا لضبطها قبل شحنها إلى دولة أخرى وإرسالها إلى المملكة. وأكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب، أن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المخدرات إلى المملكة، أسفرت عن إحباط محاولة إحدى شبكات إنتاج وتهريب المخدرات المرتبطة بحزب الله اللبناني الإرهابي، لتهريب أقراص الإمفيتامين، منوها بالتعاون الإيجابي للجهات النظيرة في نيجيريا لمتابعة وضبط المواد المخدرة. ولفت إلى أن المملكة مستمرة في متابعة النشاطات الإجرامية التي تستهدف أمنها وشبابها بالمخدرات، والتصدي لها وإحباطها، والقبض على المتورطين فيها. 451,807 أقراص إمفيتامين





الكمية لشبكة مرتبطة بحزب الله اللبناني الإرهابي مهربة بحرا من لبنان إلى نيجيريا.



كشفت قبل إعادة شحنها من نيجيريا لدولة أخرى وإرسالها إلى المملكة.



المحاولة فشلت نتيجة للتعاون المثمر مع الأجهزة النظيرة بالدول الشقيقة والصديقة.



تعاون إيجابي من الجهات المختصة بالأجهزة النظيرة في نيجيريا لتتبع الشحنة المهربة.



جهود أمنية مقدرة لوزارة الداخلية في تعقب نشاطات الشبكات الإجرامية.

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