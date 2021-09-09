شكرا لقرائتكم خبر إغلاق مستودع أثاث منزلي مخالف بمعيصم مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت أمانة العاصمة المقدسة مستودعا مخالفا بالمعيصم يصنع الأثاث الإسفنجي المنزلي بطريقة غير نظامية في بيئة تفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية ولا تتبع وسائل السلامة، وجرى على إثر ذلك تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

من جهة أخرى رفعت الأمانة كفاءة وجاهزية شبكة الطرق وأعمال صيانة أعمدة الإنارة بمكة المكرمة.

كما نفذت أعمال طبقة القاعدة بكمية بلغت 21000 م3 في مخططات ولي العهد 2-3 وتنفيذ أعمال القطع الصخري في طريق المدينة المنورة - طريق الأمير محمد بن سلمان، بمساحة بلغت 5000 م2.

و تضمنت الأعمال تسديد 439 بلاغا لصيانة الطرق والأرصفة و214 بلاغا للفوانيس المطفأة، إلى جانب تنفيذ أعمال صيانة التجهيزات الداخلية لـ 593 عامود إنارة وإصلاح إطفاءات 434 فانوسا.

إلى ذلك وفي إطار جهود الأمانة ضمن برنامج معالجة التشوه البصري تفقد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص عدة مواقع لمتابعة الأعمال ومعالجة مواقع التشوه البصري بالعاصمة المقدسة وأداء المقاولين خلال المعالجة وتكثيف الجهود للتحسين، وفقا للإطار الزمني المخطط له.

وكان المهندس القويحص رعى الحفل الذي أقامته أمانة العاصمة المقدسة لمنسوبيها المحالين للتقاعد بعنوان «بصمتكم مضيئة» بحضور وكيل الأمين للدعم والمساندة المستشار إبراهيم الغامدي عرفانا وتقديرا لجهودهم المخلصة نظير ما قدموه من خدمات مخلصة خلال حياتهم الوظيفية.