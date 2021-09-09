مبادرات مجتمعية لتأهيل وتوظيف ذوي الإعاقة بالرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رعى أمير منطقة الرياض بالنيابة محمد بن عبدالرحمن في مكتبه بقصر الحكم أمس توقيع اتفاقيات تعاون وشراكات مجتمعية بين فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية والاجتماعية بالمنطقة وعدد من القطاعات. وأكد أهمية التعاون والشراكات المجتمعية لتحقيق التكامل لخدمة المجتمع من خلال عمل تنظيمي ومؤسسي. وشملت اتفاقية تعاون بين جمعية المكفوفين الأهلية «كفيف» وفرع وزارة الموارد البشرية لتنفيذ مبادرات مجتمعية خاصة بذوي الإعاقة وتأهيل وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة والتعاون في توفير الباحثين عن عمل من ذوي الإعاقة وتمكينهم. كما شملت التوقيع بين فرع وزارة الموارد البشرية المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة، لتقديم برامج تدريبية واستشارات وأبحاث ودراسات وورش عمل متعلقة بتعزيز المسؤولية الاجتماعية والتعاون في البرامج والفعاليات والمناسبات المجتمعية وتمكين التدريب التعاوني المشترك. ووقعت مذكرة تعاون بين كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن وفرع وزارة الموارد البشرية تتضمن الاستعانة بأعضاء الكلية في تقديم الاستشارات وعضوية اللجان وتدريت خريجات كلية الخدمة الاجتماعية للحصول على الخبرة. فيما وقعت اتفاقية تعاون بين شركة استرولابز لحاضنات ومسرعات الأعمال وفرع الموارد البشرية تهدف إلى إقامة معسكرات تأهيلية للشباب والشابات المختصين بالتسويق الرقمي لتعظيم فرصهم ومساعدتهم في الحصول على وظائف ودعم المواهب ووقعها من جانب الشركة رئيس تطوير الأعمال وعلاقات العملاء هيثم الضميري. وأبرمت اتفاقية تعاون بين فرع الموارد البشرية ومركز تعارفوا للإرشاد الأسري لتقديم الاستشارات وورش العمل وتقديم العضويات العامة لمنسوبي ومنسوبات فرع الوزارة وتقديم مجانية بنسب محددة للأيتام وأسر الضمان الاجتماعي إضافة إلى التعاون في برامج.

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