هيئة الإذاعة والتلفزيون تتوشح الخزامى لتلبية طموحات المجتمع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - متخذة من الخزامى شعارا وهوية لقنواتها احتفت هيئة الإذاعة والتلفزيون بدورتها البرامجية الجديدة الخاصة بالقنوات التلفزيونية، دورة سبتمبر.

وضمت القائمة 26 برنامجا سعت من خلالها الهيئة لتلبية اهتمامات المتابع السعودي، بالاعتماد على نخبة من نجوم المملكة في مجالات التقديم والإنتاج.

وقال وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي «إن مجال الإعلام تحول إلى صناعة صعبة بسبب تعدد المصادر وتنوع المنصات وهو ما يجعل كافة وسائل الإعلام في المملكة مطالبة بالقرب من الجماهير ومعرفة احتياجاتهم وتطلعاتهم والعمل على عكس ذلك إلى مواد إعلامية تعكس طبيعة المرحلة التنموية التي تعيشها المملكة».

وشكر منسوبي الهيئة على جهودهم في إنتاج عدد من الدورات البرامجية خلال فترة قصيرة، مطالبا إياهم بالعمل على تطوير أنفسهم ذاتيا في ظل التسارع الذي يعيشه الميدان الإعلامي وارتفاع معايير التصنيف فيه.

تطلعات المشاهد

بدوره أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة محمد الحارثي، أن اختيار الخزامى كهوية للهيئة يأتي تكريسا لسعي الهيئة لتحقيق تطلعات المشاهد المحلي، حيث سعت من خلال دورة سبتمبر أن تخاطب أدق التفاصيل في اهتمامات المجتمع السعودي وثراء مكنوناته الثقافية وهويته مما جعلها تنطلق من هوية الخزامى.

وبين أن الإعلام أصبح منظومة متراكبة ومعقدة ولكنها في ذات الوقت لا تزال تقدم العديد من الفرص وهو ما تسعى الهيئة لاستثماره بعقول وأياد وطنية، عبر محتوى متنوع جرى اختياره بعناية وبمعايير عالية لصناعة منتج محتوى محلي بمعايير عالمية سعيا لإرضاء الشريحة الأكبر من الجمهور السعودي الذي يتأمل الكثير من تلفزيون وطنه.

وتشهد الدورة البرامجية تنوعا ضخما بين القوالب الوثائقية والترفيهية والسياسية والرياضية، إضافة إلى الجانب الثقافي، وبرامج الفورمات العالمية، لتقديم محتوى برامجي يتلاءم مع رغبات واهتمامات الجمهور.

برامج وثائقية

وتعرض قناة السعودية عددا من البرامج الوثائقية، سعيا لترسيخ الهوية الثقافية السعودية وتخليدا لذكرى الماضي العريق، حيث يتحدث برنامج (رجال عبدالعزيز) في جزئه الثاني عن عصر المؤسس الملك عبدالعزيز - رحمه الله - والشخصيات التاريخية المشاركة في تأسيس المملكة عبر تجسيد تلك الحقبة بطريقة الديكو دراما بالإضافة إلى مقابلات مع أبرز المؤرخين، بينما يوثق برنامج (زمان أول) لهوية سعودية ضربت أطنابها في التاريخ.

فورمات برامج عالمية تعرض للمرة الأولى منها:

(rolling in it)

بتقديم هشام الهويش لبث روح التحدي والحماس

(beat me if you can)

ساحة تنافس بين أعذب الأصوات والمواهب السعودية

تقديم محتوى متنوع من برامج: