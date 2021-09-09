شكرا لقرائتكم خبر جمعيات غير ربحية تقدم إفطار الصائمين بالمسجد النبوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرمت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أمس اتفاقيات تعاون مع جمعيات غير ربحية للمشاركة في تقديم وجبات الإفطار للصائمين في يومي الاثنين والخميس والأيام البيض خلال موسم العمرة لهذا العام 1443هـ.

ووقع الاتفاقية مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد الخضيري، وكل من الأمين العام لجمعية مستودع المدينة المنورة الخيري عبدالله الحجوري، ورئيس مجلس إدارة جمعية سقيا الخيرية حمد الجهني، وعضو مجلس إدارة جمعية تكافل لرعاية الأيتام الدكتور نافع المزيني ممثلين عن الجمعيات المشاركة في الاتفاقية التي تهدف إلى تقديم أرقى الخدمات لقاصدي المسجد النبوي.

وتعمل وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي على تنظيم الإفطار الفردي للصائمين في المسجد النبوي، وفق الإجراءات الاحترازية التي تضمن بإذن الله سلامة المصلين والزائرين ليؤدوا عبادتهم براحة ويسر.

من جهة ثانية وضمن جهود الوكالة في تطوير الترجمة بالمسجد النبوي وإيصال رسالة الحرمين الشريفين باللغات يناقش الوكيل المساعد للغات والترجمة خطط وبرامج الإدارات التابعة للمرحلة المقبلة وسبل تطويرها ودعمها بأحدث البرامج التقنية.