برنامج عن الحوار الإعلامي لتنمية الوعي باختلاف الثقافات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت أكاديمية الحوار للتدريب التابعة لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، عن بعد، برنامجا تدريبيا بعنوان «الحوار الإعلامي» بمشاركة 167 شخصا، وذلك ضمن فعاليات مشروع (أمة وسطا) الذي يقام بالتعاون مع وزارة الإعلام ولجنة التنمية الثقافية والاجتماعية بمجلس منطقة المدينة المنورة. ويهدف البرنامج، الذي أقيم الثلاثاء الماضي، إلى تنمية وعي المشاركين والمشاركات بأهمية الحوار الإعلامي الهادف. وتناول البرنامج عددا من المحاور منها: مفهوم الحوار الإعلامي ومكوناته، وعناصره وأشكاله، كما تناول الوعي باختلاف الثقافات، ومفهوم الخلاف ومراحله، إضافة إلى آفاق التعايش وميثاق الشرف الإعلامي، ومعوقات الحوار وأدبياته.

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