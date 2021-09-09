شكرا لقرائتكم خبر باركودات تتيح تحميل كتيب صفة العمرة والدعاء على الجوالات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استحدثت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية ممثلة في الإدارة العامة لشؤون التطويف والمطوفين بنرات تتوفر بها باركودات لعدد من الإصدارات التوعوية والتعليمية في مواقع عدة داخل المسجد الحرام.

وأوضح مدير إدارة شؤون التطويف والمطوفين أحمد الدهاس أن البنرات مصممة بباركودات تحتوي على كتيب صفة العمرة والدعاء، لتحميلها من خلال الهواتف الذكية لدى الزوار والقاصدين بالقارئ الالكتروني QR، وذلك لضمان سلامتهم، وتطبيقا للإجراءات الاحترازية، ومواكبة للتحول الرقمي بتفعيل التقنية في الخدمات المقدمة للزوار والقاصدين.

من جهة أخرى وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الشؤون العلمية والفكرية والتوجيهية النسائية التابعة لوكالة الشؤون النسائية العديد من الخدمات لخدمة قاصدات المسجد الحرام خلال موسم العمرة، وتنوعت الخدمات ما بين توزيع وجبات، وسجادات صلاة، ومظلات، وكمامات، ومعقمات، ولوازم شخصية.

واستقبلت إدارة الخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية، في وقت سابق قاصدات المسجد الحرام بالورد والهدايا التذكارية، احتفاء بعودة معتمرات الخارج إلى الرحاب الطاهرة في البيت الحرام.

كما أعربت وكيل الرئيس العام للشؤون العلمية والفكرية والتوجيهية النسائية الدكتورة نورة الذويبي بأن الحفاوة بقاصدات البيت العتيق كانت ضمن مبادرة (استقبال معتمرات الخارج) ابتداء من السابع من شهر الله المحرم، وتأتي حرصا من الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية الدكتورة العنود العبود على المساعدة في تنفيذ التوجيهات السديدة للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس في تحقيقه لتطلعات القيادة الرشيدة الرامية إلى تقديم منظومة متكاملة من أرقى الخدمات لقاصدي وقاصدات البيت الحرام بما ينسجم مع أهداف رؤية 2030.

هدايا وزعت على المعتمرات

16781وجبة

350 سجادة صلاة

700 مظلة

990 كمامة

200 معقم

500 لوازم شخصية

20 ألفا عدد المستفيدات