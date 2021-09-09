محمد بن مسعود - الدمام - التقى معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى ‏المعلمي في مكتبه بمقر وفد المملكة في نيويورك، بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ‏اليمن هانس غروندبرغ.‏

وجرى خلال اللقاء استعراض آخر التطورات في الملف اليمني والجهود الدولية المبذولة تجاهه، إلى ‏جانب مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.‏

حضر اللقاء مدير مكتب معالي مندوب المملكة فيصل الحقباني، والمسؤولة الإعلامية بالوفد طفول ‏العقبي.‏ 09 سبتمبر 2021 - 2 صفر 1443 08:48 PM المعلمي يلتقي بالمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن المعلمي يلتقي بالمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن التقى معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى ‏المعلمي في مكتبه بمقر وفد المملكة في نيويورك، بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ‏اليمن هانس غروندبرغ.‏

وجرى خلال اللقاء استعراض آخر التطورات في الملف اليمني والجهود الدولية المبذولة تجاهه، إلى ‏جانب مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.‏

حضر اللقاء مدير مكتب معالي مندوب المملكة فيصل الحقباني، والمسؤولة الإعلامية بالوفد طفول ‏العقبي.‏ الكلمات المفتاحية ، المعلمي يلتقي بالمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اليمن السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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