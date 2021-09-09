شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. ممرض ينقذ امرأة تعرضت لهبوط حاد في الضغط على متن طائرة بالقريات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

سرد الممرض "بدر بن عناد" تفاصيل انقاذه لامرأة تعرضت لهبوط حاد في الضغط على متن طائرة متجهة من القريات إلى الرياض.

وأضاف أنه لاحظ يوم الإثنين الماضي خلال وجوده بالطائرة بعد نصف ساعة من الإقلاع شخص يجري نحو المضيف بسرعة، وحينها أدرك أن هناك شخص مريض ويحتاج للإنقاذ، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه بقناة "الإخبارية".

وأضاف أنه لم ينتظر أن يتم استدعاءه، وذهب معهم وأطلع على الحالة، وحدد وضعها الصحي، وبناءً عليه قام بالإسعافات الأولية لها.

وأكد أنه تحدث مع المريضة، واكتشف أنها تعاني من هبوط في الضغط، فذهب للمضيفين وأخذ مياه وملح، ثم جعل المريضة تشرب المياه المالحة، وتمكن من إنقاذها، وأصبحت بحالة جيدة.