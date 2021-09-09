بينها ينبع والدمام.. 11 مدينة «الأعلى حرارة» في المملكة اليوم

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن 11 مدينة سجلت الأعلى حرارة في المملكة اليوم.

وقال مركز الأرصاد، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن ينبع جاءت في المرتبة الأولى بتسجيل 45 درجة مئوية، الدمام 44.5 درجة مئوية، الأحساء 43.7 درجة مئوية.

كما سجلت شرورة والخرج والمدينة المنورة 43 درجة مئوية، الرياض والقصيم 42 درجة مئوية، القيصومة وحفر الباطن والعلا 41 درجة مئوية.

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