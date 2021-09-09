بالفيديو.. «متحدثة التعليم»: 3 دلائل مرتبطة بتفعيل اختبارات تعزيز المهارات

الرياض - محمد عبدالله - عددت المتحدثة الرسمية باسم التعليم، ابتسام الشهري، أهمية تفعيل اختبارات تعزيز المهارات التي تبدأها الوزارة لأول مرة مع بدء العام الدراسي وتستمر 14 يومًا.

وأضافت «الشهري» بمداخلة لقناة «الإخبارية»، أنَّ دخول أكثر من 2.1 مليون طالب وطالبة، إلى الاختبارات يدل على «بداية جادة للعالم الدراسي، واستعداد مميز من الطلاب، واستعداد أسرهم لمعرفة مستوى تحصيلهم».

وتابعت: «أن المملكة من أولى الدول التي قامت بتفعيل اختبارات تعزيز المهارات، كما أن للوزارة خطط دراسية جديدة ومناهج جديدة».

وسجلت منصة الاختبارات المركزية دخول أكثر من 2.1 مليون طالب وطالبة لأداء اختبارات تعزيز المهارات التي خصصتها وزارة التعليم لطلبة المرحلة الابتدائية عن بُعد؛ بدءاً من الصف الثاني الابتدائي، وذلك في ختام الأسبوع الأول من قياس المعارف والمهارات التي تحصّل عليها الطلبة خلال العام الدراسي الماضي، وتستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل للمرحلة المتوسطة والسنة الأولى المشتركة للمرحلة الثانوية.

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