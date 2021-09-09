«التسوية الودية» تستعيد 1.3 مليون ريال لصالح ورثة عامل سعودي متوفى

الرياض - محمد عبدالله - استعادت إدارة التسوية الودية بالرياض التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، حقوق عامل سعودي متوفى بما يقارب المليون وثلاث مئة ألف ريال.

وتمكنت إدارة التسوية الودية، اليوم الخميس، من عقد صلح واستعادة حقوق عامل "سعودي" متوفى لصالح ورثته بمبلغ مليون ومئتين وثمانين ألف ريال مقابل مستحقاته النظامية.

وأوضح مدير الفرع الدكتور محمد الحربي، أن الصلح تم بين الطرفين من خلال جلستين للتسوية الودية (وكيل المنشأة، ووكيل الورثة)، منوهاً بأن الجلستين كانتا افتراضيتين ضمن المرحلة الأولى من مراحل النظر في دعاوى الخلافات العمّالية بين العامل وصاحب العمل التي يتم فيها محاولة تقريب وجهات النظر وإجراء عملية الوساطة لفض النزاع والوصول إلى حل ودي يرضي الطرفين -إن أمكن ذلك- أو إحالة الدعوى للمحكمة العمّالية عن طريق المدعي خلال (21) يومًا عمل من تاريخ أول جلسة.

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