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القبض على مقيمة تسيء لسكان إحدى المناطق بألفاظ تنافى الآداب العامة

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الرياض - محمد عبدالله - ألقت شرطة مكة المكرمة، القبض على امرأة تسيء لسكان إحدى المناطق بألفاظ تتنافى مع الآداب العامة.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول على أحد مواقع التواصل الاجتماعي لامرأة تسيء لسكان إحدى المناطق بألفاظ تتنافى مع الآداب العامة، فقد تمكنت الجهات المختصة من تحديد هويتها، وهي مقيمة في العقد الثاني من العمر من الجنسية النيجيرية، وجرى استكمال إجراءات الاستدلال الأولية وإحالتها لفرع النيابة العامة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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