قطف الثمار من واحة العلا.. تجربة جديدة يوفرها «صيف السعودية»

الرياض - محمد عبدالله - تكتنز محافظة العلا بتراث عريق، ليس حكراً على النقوش المرسومة على جبالها أو الأحافير المنحوتة بفعل عوامل التعرية على صخورها، وإنما تحتضن طبيعة فريدة، تتجلى في واحتها الخضراء ومزارعها الغناء التي قامت على إثرها حضارات مملكة لحيان ودادان والأنباط، ولا تزال تنتج الثمار حتى اليوم.

وتتجه أنظار السائحين في العلا إلى مساحات خضراء اشتهرت بها بلدة الحِجر، منذ أن عاش بها الإنسان في العصور القديمة، أي في الألفية الأولى قبل الميلاد، حيث استثمر وجود العوامل المهمة لاستزراع الأراضي كخصوبة التربة وينابيع المياه والمناخ المناسب لإنتاج محاصيل زراعية يأكل منها ويقايض بعضها للحصول على مستلزماته الحياتية.

وفي جولة برفقة المرشد السياحي غازي العنزي يمكن للسائح التعرف على بساتين النخيل والفواكه وتاريخ نشأة واحة العلا، وطرق الري القديمة والحديثة، ويتمكن أيضا من تجربة قطف الفواكه وتذوقها طازجة من أشجارها.

ويوضح العنزي أن من تلك المحاصيل الزراعية التي اشتهرت بها الواحة التمور بأنواع مختلفة، وكذلك البرتقال، والجريب فروت، والليمون، واليوسف أفندي، ومن الخضار والنعناع والريحان، كما تزرع بعض أنواع الحبوب كالقمح والشعير.

وتعد محافظة العلا واحدة من الوجهات السياحية التي أدرجتها منصة روح السعودية (visitsaudi.com) ضمن برنامج صيف السعودية 2021، الذي أطلقته تحت عنوان (صيفنا على جوك) لتطوير المنتج السياحي السعودي وتنويع فرص الاستثمار فيه.

يأتي ذلك من خلال 11 وجهة سياحية غنية بالتنوع الطبيعي والأجواء الرائعة والتاريخ والتراث الثقافي، ويقدم البرنامج ما يزيد على 500 تجربة سياحية، عبر أكثر من 250 شريكاً من القطاع الخاص، ويستمر البرنامج حتى نهاية سبتمبر الجاري.

ولمعرفة المزيد عن برنامج صيف السعودية يمكن زيارة منصة روح السعودية، التي توفر جميع المعلومات المفيدة والباقات والمسارات والتجارب السياحية، أو عن طريق الاتصال بمركز العناية بالسياح على الرقم (930).

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