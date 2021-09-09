أبشر أعمال: خطوتان لتجاوز ملاحظة «قيد السداد»

الرياض - محمد عبدالله - حدَّدت منصة أبشر أعمال، اليوم الخميس، خطوتين لتجاوز مشكلة «قيد السداد».

وقالت المنصة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، إنَّ المستفيد في تلك الحالة يمكنه، استرداد المبلغ من حسابه البنكي واعادة سداد رسوم الإقامة وستظهر له «رسوم غرامة التأخير».

جاء ذلك ردًّا على تساؤل ورد للمنصة من أحد المستفيدين قال فيه: تم سداد رخص عمل وعندما أدخل على أبشر اعمال يظهر لي «قيد السداد».

وتقدم منصة «أبشر» كل الخدمات في وزارة الداخلية، للمواطنين والمقيمين، بشكل سريع ومن دون حاجة إلى الذهاب إلى مراكز الخدمات؛ وذلك بما يضمن اختصار أوقات المستفيدين وجهدهم وتقديم الخدمات وفق أرقى المعايير المطلوبة. ويستفيد من خدمات المنصة المواطنون والمقيمون المسجلون والمفعلون ببوابة أبشر ممن لديهم عمالة منزلية.

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