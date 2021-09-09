بالصور.. وزارة الحج تتفاعل مع اليوم الوطني وتستعيد «قصة عين العزيزية»

الرياض - محمد عبدالله - سلطت وزارة الحج والعمرة، الضوء على عددٍ من الموضوعات الخاصة بذكرى اليوم الوطني الـ «91» للمملكة، والموافق يوم 23 سبتمبر من كل عام.

جاء ذلك ضمن محتوى مجلة وزارة الحج والعمرة بعددها لشهر صفر الحالي والمتضمن عددٍ من الموضوعات الخاصة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني، وتصدَّرته كلمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وأكد رئيس تحرير مجلة الحج والعمرة طلال بن حسين قستي، أنَّ اليوم الوطني يوم فخر واعتزاز بهذا الوطن الغالي على قلب كل مواطن سعودي ومسلم.

وقال «قستي» إنَّ هذه الذكرى العزيزة تستوجب علينا شكر الله عز وجل على ما أنعم به على بلادنا من نعم كثيرة وخيرات وما اختصها به من مكانة رفيعة وبالحرمين الشريفين.

ونوّه «قستي» بالنهضة التنموية الوطنية الشاملة في شتى المجالات وبالأخص الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة التي أضفت على خدمة العمار والحجاج المزيد من الراحة والطمأنينة في آداء مناسك الحج والعمرة بكل يسر و سهولة في ظل التطورات المشهودة.

وأضاف، أن ذلك يأتي انطلاقًا من حرص القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، على توفير أسباب وسبل الحياة الكريمة للمواطن والمقيمين والقادمين إلى مملكتنا الحبيبة.

كما تضمن العدد إعادة طباعة الملحق الخاص لعدد محرم عام 1367هـ والذي خصص لتدشين «العين العزيزية» - حينئذٍ- كأحد المنجزات التنموية الحيوية للمؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـ طيّب الله ثراه ـ والتي روت ظمأ مدينة جدة، كإحدى المناسبات المهمة التي وثقتها المجلة.

يشار إلى أن مجلة الحج والعمرة تواصل صدورها منذ عام 1366هـ- 1947 م ،وهي دورية ثقافية متعددة، تصدرها وزارة الحج والعمرة وتعد أولى المجلات الحكومية صدوراً في عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود وتهتم بنشر المشاريع الوطنية التى تخدم ضيوف الرحمن والإنجازات العظيمة في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وترصد مشاعر المسلمين في مختلف دول العالم الإسلامي.

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