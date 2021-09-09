دولة خليجية تطلب تنظيم كأس العالم للأندية مع أنباء عن انسحاب اليابان... فيديو

أعلنت المملكة العربية السعودية ، اليوم الخميس، التواصل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم لتنظيم بطولة كأس العالم للأندية، بعد أنباء عن تخلي اليابان عن استضافة البطولة التي تقام في ديسمبر/كانون الأول المقبل، بسبب قيود وإجراءات فيروس كورونا .

وقال رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، إنه "تم التواصل منذ شهرين مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، من أجل تنظيم بطولة كأس العالم للأندية في السعودية، مشيرا إلى أن الاتحاد الدولي قال إنه ما زالت هناك محاولات مع اليابان، وأن هناك دولة بديلة بشكل مسبق".

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أمس الأربعاء، أن هناك محادثات تتم خلال هذه الفترة بين الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الياباني بشأن استضافة بطولة كأس العالم للأندية نسخة 2021.

وقالت الصحيفة، إن "الاتحاد الياباني قرر عدم استضافة البطولة خلال هذه النسخة بسبب جائحة وباء فيروس كورونا"، مشيرة إلى أن "فيفا" لم يستقر على البلد التي ستكون بديلة لليابان، حيث من المفترض أن تقام البطولة في ديسمبر المقبل.

ونقلت الصحيفة البريطانية تصريحات من مصدر مسؤول بالاتحاد الياباني: "ما لم نضع خططًا لكيفية تنظيم الأحداث بالتزامن مع فيروس كورونا، فإن كرة القدم وكذلك الرياضات الأخرى لن تكون قادرة على الحفاظ على نفسها"، موضحا أنه "من المحتمل أن تكون قطر هي البديل عند فيفا"، خاصة بعد استضافة النسخة الماضية، والتي شهدت تتويج بايرن ميونيخ باللقب العالمي.

وكانت "وكالة أنباء كيودو" اليابانية، نقلت عن مصادر في الاتحاد الياباني لكرة القدم، قولها إن "الاتحاد قرر التخلي عن حقه في استضافة بطولة كأس العالم للأندية 2021 بسبب قيود وإجراءات فيروس كورونا".

وأوضحت المصادر أن "فيفا" متردد بشأن البلد المضيف للبطولة المقبلة والمواعيد الاحتياطية لها، لأن بطولة كأس العالم للأندية من الممكن أن تؤجل عن موعدها المحدد في شهر ديسمبر المقبل، مضيفة أن نهائي كأس الإمبراطور الياباني سيتم تقديمه إلى موعد 19 ديسمبر، وهو الوقت الذي كانت ستقام فيه بطولة كأس العالم للأندية.

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