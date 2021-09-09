ضبط مقيم بحوزته 1056 طائر دخل معدا للبيع

وبيّن المتحدث الرسمي، أن عقوبة عرض أو بيع الكائنات الفطرية البرية، غرامة تبلغ 20 ألف ريال، وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية للاتجار بالكائنات الفطرية البرية. وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات، تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، على الرقم «911» بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، والرقمين «999» و«996» في جميع مناطق المملكة.
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