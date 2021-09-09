اختتام ورشة أخصائي الإعلام الرقمي بوزارة البيئة

من جهته أكد نائب مدير عام فرع الوزارة بمنطقة عسير، المهندس محمد أحمد عسيري، على أهمية هذه الورشة التدريبية للعاملين في المجال الإعلامي بالوزارة، والتي تحمل في طياتها العديد من المكاسب والفرص للتعارف وتبادل الخبرات بين منسوبي الوزارة، كما أضاف مدير مركز التدريب الزراعي بجازان عبده بن إبراهيم الصميلي أن هناك أكثر من 25 متدربا، و 5 متدربات في هذه الورشة.
وبين مدرب الدورة حاتم الغامدي، أن ورشة العمل تناولت كيفية استخدام أدوات الإعلام وصناعة المحتوي، مطالبا المتدربين بضرورة الاستفادة القصوي من مخرجات الورشة، حيث يساعد التدريب الإعلامي، على سد الثغرات والنقص الناجم عن نقص الخبرة لدى العاملين في الإعلام، كما يتم تدريبهم على كيفية إنجاز العمل بفعالية، بالإضافة إلى توفير الوقت والجهد في إنجاز الأعمال الإعلامية.
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