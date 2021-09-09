الجوف: تحديث إجراءات إصدار رخصة البناء عبر بلدي

كما أكدت الأمانة على ضرورة، استكمال إجراءات إصدار وثيقة التأمين ضدّ العيوب الخفية، مع مقاول البناء المعتمد بعد إصدار الرخصة، وتحقّق المكتب الهندسي المشرف منها، عبر منصة «بلدي» من خلال القرار المساحي، قبل البدء بعملية الإشراف.
والجدير بالذكر أن منصة المدينة الرقمية «بلدي» توفر خدمات الرخص الإنشائية رقميًّا، وقد تم اعتماد أكثر من 11,500 مكتب هندسي ومقاول عبر المنصة، بالإضافة إلى أن جميع مراحل البناء حاليا، تتم بتطبيق كود البناء السعودي، وفق التحديثات المعتمدة لضمان جودة البناء.
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