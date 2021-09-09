مجلس الصحة الخليجي يحصل على جائزة عالمية عن برنامج سلامتك

وتأتي هذه الجائزة التي يمتد تاريخها لأكثر من 61 عاماً ضمن سلسلة من الجوائز التي حصل عليها المجلس في حملاته التوعوية الابداعيه بمختلف المجالات ، التي يسعى من خلالها لرفع الوعي بين أفراد المجتمع الخليجي كافه.
الجدير بالذكر أن الجائزة تأسست عام 1959م، وتعد من أكبر الجوائز على مستوى العالم في التميز الإبداعي ويتم الاحتفال بها سنوياً في مدينة نيويورك الامريكية ، وبسبب جائحة كوورونا اقتصر اعلان النتائج وتسليم الجوائز عن بعد بحفل افتراضي استثنائي هذا العام .
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