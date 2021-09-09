أفضل 3 عصائر طازجة للأطفال تعد منزليًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-09

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

أوضحت استشارية التغذية الدكتورة نظمية مبارك، أن تقديم العصائر الطازجة للأطفال في المنزل أفضل من المعلبات الجاهزة لكونها تحتوي على كميات كبيرة من السكريات، تزودهم بالسعرات الحرارية العالية، وقد تؤثر على أوزانهم إذا كانوا خاملين أي لا يمارسون أي نشاط رياضي.

غني بمضادات الأكسدة:

وقالت لـ”متابعات الخليج 365” إن أفضل 3 عصائر يمكن تقديمها للأطفال هي:

⁃ عصير التفاح، إذ يحتوي على عناصر مهمة للوقاية من الأمراض مثل مادة الفلافون بكميات كبيرة، كما يعتبر من أغنى مصادر مضادات الأكسدة ومركبات الفينول والتي تذوب مباشرة في مجرى الدم، ويدعم مناعة الجسم لكثرة الفيتامينات وتركيز الخصائص الغذائية الموجودة فيه، كما أن وجود الكالسيوم في عصير التفاح يساعد في الحفاظ على العظام والأسنان قوية، وأيضًا فإن تناوله بصفة دائمة يحافظ على مستوى السكر في الدم، ويسهل عملية الهضم بوجود الألياف الموجودة بقشر التفاح أثناء عصر التفاح.

مواجهة البرد والإنفلونزا:

وأضافت أن العصير الثاني هو البرتقال الطازج، فهو يحتوي على أفضل الفيتامينات التي تمنح للأطفال صحة جيدة، ويحميهم من أمراض البرد والإنفلونزا لاحتوائه على فيتامين C الذي يقي من فيروسات البرد والإنفلونزا، كما يحتوي عصير البرتقال الطبيعي على فيتامين B9، بالإضافة إلى حمض الفوليك، والذي بدوره يساعد على بناء كريات الدم الحمراء بالجسم وتنشيط الدورة الدموية بشكل عام مما ينظم عمليات ووظائف أجهزة الجسم المختلفة، كما أن الأبحاث أثبتت أن عصير البرتقال يقلل من مقاومة الأنسولين داخل الجسم، وبالتالي فإنه يساعد على حماية القلب وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري.

الجزر يعزز المناعة:

وتابعت مبارك أن العصير الثالث هو عصير الجزر، ففوائد هذا العصير عديدة في تعزيز المناعة وتحسين صحة العين والجلد، كما أن عصير الجزر غني بالكالسيوم والفولات والبوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين A، كما يعتبر عصير الجزر منخفضًا بالسعرات الحرارية والكربوهيدرات، كما يوفر عصير الجزر أيضًا أصباغ كاروتينويد لوتين وزياكسانثين، والتي تعمل كمضادات للأكسدة في الجسم.

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